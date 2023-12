L’avvio dei lavori per il completamento del porto turistico di San Teodoro è un grande traguardo per il centro costiero, che attende di vedere il completamento dell’opera dalla fine degli anni ’90.

Questa mattina, poco dopo la firma del contratto con la ditta appaltatrice, la sindaca Rita Deretta ha presentato alla cittadinanza l’avvio dei lavori del primo lotto dell’approdo in località Niuloni.

I primi 150 posti barca, che saranno ultimati entro giugno del 2024, saranno realizzati grazie ad un finanziamento regionale di 10 milioni euro e rappresentano la luce in fondo ad un lungo tunnel burocratico.

Nel 2016 il cantiere subì un arresto dovuto a un sequestro da parte dell’autorità portuale per cause ambientali.

Nel 2022 l’attuale Amministrazione ottenne finalmente la chiusura del contenzioso e il dissequestro dell’area e, sempre un anno fa, la Regione diede la delega al Comune per il completamento dei lavori del primo lotto. «Abbiamo lavorato molto affinché la Regione ci desse la delega – ha ricordato questa mattina la sindaca – perché volevamo essere noi i protagonisti».

Lo stesso risultato in cui la prima cittadina gallurese spera per l’avvio del secondo lotto. Ad oggi per realizzare gli ulteriori 300 posti barca, tutta le opere marittime, la parte commerciale e la strada di accesso con la pista ciclabile, è previsto un partenariato tra pubblico e privato, per un totale di 34 milioni di euro, ma Deretta non nasconde il suo prossimo obiettivo e dichiara: «Noi desideriamo un porto pubblico».

Le parole dei due assessori regionali presenti questa mattina all’avvio dei lavori fanno ben sperare. «Il nostro impegno è quello di integrare e dare copertura totale all’intero finanziamento – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu – quello di San Teodoro è un porto in cui la nostra Amministrazione ha voluto investire in un’ottica della portualità come sistema Sardegna e questa è un’opera strategica».

Dello stesso avviso Giuseppe Fasolino, assessore alla Progettazione e Bilancio: «È stato fatto un grande lavoro di squadra tra Comune e Regione, la caparbietà della sindaca è stata premiata e per me è motivo di orgoglio riuscire a finanziare progetti che valorizzino il nostro territorio».

«San Teodoro si è ritagliato un ruolo determinante per la nostra isola – ha concluso Fasolino - e l’obiettivo è finanziare integralmente l’intero progetto».

Alla presentazione di questa mattina era presente inoltre il Direttore marittimo del nord Sardegna, Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, e a fine mattinata amministratori e cittadini si sono recati in località Niuloni per la consegna dell’area alla ditta e la benedizione del cantiere da parte del parroco di San Teodoro, Don Alessandro Cossu.

