Gran finale, domani alle 19 nello specchio acqueo di fronte a via Escrivà, per la Remata dei mestieri, organizzata da Lega Navale Olbia, che, a bordo di storici palischermi, vede sfidarsi, a colpi di remi, sei equipaggi di professionisti.

A contendersi il titolo di campioni, gli operatori marittimi, le forze dell'ordine, i dipendenti di Aspo e di INPS, le estetiste e i professori che gareggeranno in un percorso di 240 metri di mare.

Ai vincitori, il Trofeo challenger, un mezzo scafo in scala di una lancia a remi installato su basamento di legno in teak proveniente dalla coperta della nave scuola Amerigo Vespucci.

Targhe per le altre due posizioni del podio e Premio Goliardia, istituito per la prima volta, all'armo con lo spirito più goliardico della remata che si aprirà con la sfilata dei palischermi sulle note dell'inno nazionale e di quello della Brigata Sassari e si chiuderà con un festa nella sede della Lega Navale, in attesa di essere inaugurata, a fine luglio, per il suo nuovo restyling.

