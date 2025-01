Aveva ingerito la bellezza di 83 ovuli di eroina da trasportare in Sardegna.

Un’ovulatrice è stata arrestata domenica al porto dell’Isola Bianca, a Olbia, dalle Fiamme Gialle dl gruppo locale.

Si tratta di una donna nigeriana di 33 anni, residente a Castel Volturno (Caserta). I finanzieri durante le operazioni di sbarco della nave proveniente da Civitavecchia l’hanno notata mentre cercava di defilarsi dai controlli uscendo dalla coda dei passeggeri. E i cani Betty, Joy, Semia e Tassa l’hanno subito segnalata.

Fermata, la viaggiatrice non ha fornito risposte esaustive ai Baschi Verdi ed è stata per questo portata all’ospedale di Olbia per gli accertamenti medici che hanno permesso di individuare decine di ovuli nel corpo della donna.

La 33enne è rimasta per oltre sei ore in osservazione al Giovanni Paolo II, piantonata. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati ben 83 ovuli per un peso totale superiore ai 900 grammi di eroina. E la donna è stata arrestata e condotta nella casa circondariale Giovanni Bacchiddu di Olbia, con l’accusa di traffico di stupefacenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata