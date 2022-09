A Poltu Quatu, a due passi dalla Costa Smeralda, in territorio di Arzachena, la stagione turistica non è finita. L’apertura del borgo è stata prolungata fino al 16 ottobre ed è prevista una ulteriore apertura esclusiva a novembre.

"Continuiamo a ricevere richieste, soprattutto dal nord Europa in questo periodo, con il tutto esaurito in alcuni giorni o comunque una occupazione che raggiunge l'80% anche in autunno", spiega Rafael Torres, Ceo della società di gestione Girama Hospitality, “La strategia messa in campo nel corso di questa lunga stagione ci permette di proseguire con successo nell'attività con risultati senza precedenti e con il coinvolgimento di un pubblico internazionale, che sempre più scopre questo paradiso nascosto del Mediterraneo, dove tutto è a portata di mano”.

I numeri vengono da lontano: “Sin dallo scorso anno ci siamo attivati”, prosegue Torres, “per far vivere e conoscere questa destinazione con progetti a 360°, guardando oltre le classiche dinamiche turistiche e progettando anche iniziative di tipo diverso". È così che nel corso della stagione 2022, americani e sudamericani, francesi, inglesi, tedeschi e scandinavi, insieme agli italiani, “hanno scelto Poltu Quatu per una vacanza o per un evento speciale, dalle presentazioni ai viaggi aziendali fino ai matrimoni, grazie all'organizzazione e ai servizi messi in campo dal Grand Hotel Poltu Quatu, fulcro dell'omonimo borgo”.

(Unioneonline/EF)

