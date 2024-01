Ci sono disponibili 73.000 euro, ed è stato approvato il progetto unitamente alla determina a contrarre, per una serie di interventi sulla fortezza di Monte Altura concernenti la messa in sicurezza e la pulizia dei locali e dell’intera area esterna presenti all’interno delle mura nonché la manutenzione straordinaria e, ove manchino, il rifacimento dei serramenti in legno presenti nei locali posti nella parte alta della struttura.

«Tutti gli interventi sopraccitati sono necessari per preservare al meglio tutte le opere architettoniche e i particolari costruttivi presenti nella struttura, al fine di mettere in risalto il loro valore storico culturale per i visitatori che vi accederanno», è scritto nella relazione tecnica. La Fortezza di Monte Altura, una delle tre esistenti nel territorio di Palau (le altre due sono quella di Capo d’Orso e Barrage), fu costruita tra il 1887 e il 1889 e, insieme a quelle realizzate nelle isole dell’arcipelago di La Maddalena, facevano parte di un sistema difensivo in funzione soprattutto antifrancese.

Costruita in granito, dalle mura possenti, fu dismessa e abbandonata dopo la seconda guerra mondiale per essere poi recuperata e restaurata in tempi relativamente recenti - essendo passata nella disponibilità del Comune di Palau - per fini storico-culturali e turistici. Durante la stagione estiva vi si svolgono concerti e manifestazioni culturali.

