Utili interventi nella rete viaria interna sono stati ultimati recentemente dall’Amministrazione comunale di Palau; riguardano le zone periferiche di Tauladori e Maltineddu.

Da qualche settimana, a Tauladori, informa l’Amministrazione Manna, zona del paese penalizzata dalle esondazioni del torrente, sono stati effettuati dei lavori di ripristino del manto stradale, fino ad ora in terra battuta che, a causa della formazione dei rigagnoli di acqua meteorica, rendeva difficoltosa la sua percorrenza. Oltre ad aver portato in piano e data la giusta pendenza alla carreggiata, questa è stata bitumata per risolvere una volta per tutte il problema che affligge i numerosi residenti.

«Il secondo step sarà quello di costruire, insieme all'Unione dei Comuni e congiuntamente al Comune di Arzachena, il ponte così da risolvere anche il problema dell'esondazione e del pericolo che il ponticello crea».

Per quanto riguarda Maltineddu, zona del Comune cresciuta recentemente in termini di abitazioni, è stato spalmato l’asfalto su una strada di collegamento fino ad ora in terra battuta, con quello che comportava, nella stagione delle piogge e considerati i vari dislivelli. «La bitumazione è avvenuta con una nuova e specifica amalgama la quale ha richiesto l'installazione di un particolare e complesso impianto di produzione direttamente in loco. Un lavoro risolutivo e definitivo – conclude l’Amministrazione comunale - il quale interessa anche gli scivoli di entrata alle varie abitazioni».

