Sarà riqualificato l’ingresso dell’area artigianale di Liscia Culumba. Recentemente l’Amministrazione comunale ne ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto dall’architetto Giovanni Tiveddu e dal geometra Giovanni Antonio Pala, per un importo di spesa complessivo circa 67mila euro. L’ingresso dell’area, utilizzata per parcheggi e situata vicino a una rotatoria che dà accesso alla zona artigianale, presenta attualmente criticità quali piano irregolare in terra battuta, avvallamenti, scarsa illuminazione.

È quindi necessario un intervento per migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area. Si rendono pertanto necessari lavori di riqualificazione generale, che includano il ripristino dell’asfalto, lo spostamento del guardrail, la realizzazione di un marciapiede, la suddivisione dell’area per parcheggi auto e moto e la realizzazione di una pensilina per la sosta degli autobus. Più precisamente il progetto prevede lavori come: Scavi e messa in opera di una nuova massicciata stradale e bitumatura del piano con binder da cm 5 rullato; Spostamento e riposizionamento del guardrail; Regolarizzazione della striscia tra la S.S.133 e la recinzione della Sardares, al fine di creare un percorso pedonale da/per la rivendita di materiali edili, consentendo ai pedoni il transito in sicurezza; Costruzione di un marciapiede tra la strada e l’area di sosta; Suddivisione dell’area per parcheggi auto e moto, e uno spazio dedicato per la sosta degli autobus ARST, con pensilina e segnaletica adeguata.

