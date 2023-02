La Regione ha finanziato con 160mila euro il restauro interno della chiesa parrocchiale di N.S. delle Grazie a Palau. Il provvedimento è contenuto nella nuova legge finanziaria. La domanda era stata presentata circa 3 anni fa.

Il parroco, don Paolo Pala, ha espresso soddisfazione e ringraziato Regione e Comune.

«I lavori avranno inizio fra qualche mese (si spera) – scrive il parroco - grazie ad un già deliberato finanziamento del Comune di Palau dell'autunno dello scorso anno».

Il parroco, succeduto qualche anno fa alla cinquantennale gestione di don Salvatore Matta, ha in progetto e anche iniziato alcuni interventi, come quelli dell'oratorio, i cui lavori procedono grazie al finanziamento CEI dei fondi 8 per mille e a risorse della parrocchia.

«Un'opera importante per la nostra Comunità». Ma don Pala non intende fermarsi qui: «Manca la "Casa d'accoglienza" per le persone in precarietà abitativa provvisoria... ma ci stiamo lavorando e sta maturando qualche idea in proposito».

© Riproduzione riservata