Un inizio di anno nuovo macchiato dal sangue in Gallura, teatro di un tentato omicidio lungo la Provinciale 24 che da Padru conduce a Buddusò e Alà.

Raggiunto da alcune fucilate il pastore di 83 anni Giuseppe Fadda, che si trovava a bordo di una Renault Capture, al bivio per Su Tirialzu non lontano dalla sua abitazione. Chi ha sparato ha fatto fuoco a qualche decina di metri di distanza, da dietro un muretto a secco che costeggia la strada.

Le condizioni del ferito sono definite serie dai sanitari: l'uomo è stato trasportato a Sassari a bordo dell'elisoccorso del 118. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia, insieme ai colleghi del Radiomobile e della stazione di Padru. I militari stanno ricostruendo la dinamica, chi ha premuto il grilletto voleva uccidere.

Si scava a ritroso per capire quale possa essere il movente, se in passato ci sono state intimidazioni o meno e intanto gli inquirenti hanno recuperato una pistola dall'abitacolo dell'auto. Fadda, meglio noto con il nome di ''Tiu Peppineddu'', d'estate vende i prodotti tipici dell'Isola come salumi, miele e pecorino a Puntaldia, vicino alla spiaggia Lu Impostu.

È diventato famoso per la sua amicizia con l'attore americano George Clooney amante dei formaggi sardi – Fadda gli aveva venduto 60 chili di pecorino – e che l'ha voluto persino nei panni di un tenente dell'Esercito, nella miniserie tv ''Catch 22'' ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e girata qualche anno fa nel vecchio aeroporto di Vena Fiorita.

