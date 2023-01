Mentre i Carabinieri e gli ispettori del lavoro dello Spresal indagano sull’incidente che ha causato una gravissima mutilazione a un operaio, oggi a Olbia è stata trovata un'altra bomba carta inesplosa.

Il personale dell’Arma sta recuperando l’ordigno artigianale in via Mosca. Stando a quanto accertato dai militari potrebbe essere un grosso petardo acquistato per Capodanno e poi gettato in strada, inutilizzato, per paura delle sanzioni del Comune.

Sono in via di miglioramento, intanto, le condizioni dell’operaio che ha perso la mano sinistra, investito da una deflagrazione nei parcheggi delle Vecchie Saline. L’uomo, 61 anni, dipendente di una impresa di San Teodoro, stava lavorando per conto della municipalizzata Aspo.

A quanto pare durante la pulizia dei parcheggi ha trovato un ordigno artigianale realizzato con una grossa carica di polvere pirica. L’ipotesi di una accensione accidentale del petardo appare improbabile.

