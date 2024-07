Un'impresa sportiva in cima a Capo Figari per lanciare una raccolta fondi su Gofundme, attiva fino al 2 agosto, con l'obiettivo di acquistare un elettrocardiografo da donare al reparto di Cardiologia intensiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

È l'iniziativa del presidente dell'ASD Quota 33 Sport & Wellness, Riccardo Meloni, che in tre giorni ha raccolto oltre 5mila euro, con circa 140 donazioni, superando l'obiettivo, appoggiato dal primario del reparto, Giuseppe Sabino. La sfida sostenuta da Meloni, ex paracadutista olbiese, è partita dalla spiaggia Baracconi di Golfo Aranci trasportando sulle spalle un vogatore fino alla vetta del promontorio in cui sorge l'ex stazione semaforica dove ha vogato per dieci chilometri, per poi ridiscendere.

Riccardo Meloni (foto Careddu)

«L'impresa ha avuto il semplice scopo di fare da cassa di risonanza alla causa ed è stato possibile seguire lo svolgimento sul profilo Instagram della pagina dell'associazione sportiva», ha detto Meloni, spiegando che i macchinari costano fino a quattromila euro, sarà scelto quello di fascia più alta, seguendo le indicazioni fornite dai medici del reparto per cui verrà speso, comunque, tutto il ricavato.

