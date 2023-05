Professionisti in barca per la Remata dei Mestieri. Parte domani alle 18:30 la competizione a colpi di remi, organizzata da Lega Navale Olbia, che vede sfidarsi le squadre dei professionisti, composte da dieci rematori e un timoniere, impegnate nello specchio acqueo di fronte a via Escrivà.

A bordo di palischermi, sei equipaggi gareggiano affrontando un percorso a cronometro di duecentoquaranta metri: per raggiungere il podio, i rematori dovranno cimentarsi in un circuito in tre tappe che si apre domani con la Remata di mezzo corso, prosegue il 10 giugno con la Remata del marinaio e si chiude con la finale l'1 luglio.

A contendersi la vittoria, gli operatori marittimi, che difendono il trofeo challenger, i poliziotti, i dipendenti dell'INPS, i professori, il personale dell'Aspo e le estetiste che debuttano nella sfida. «La gara di domani dà il via ufficiale al ritorno della storica Remata dei mestieri, dopo alcuni anni di stop a causa della pandemia: il primo luglio faremo una grande festa per celebrare i vincitori, la bellezza dell'attività sportiva in cui crediamo molto e l'inaugurazione della sede rinnovata della Lega Navale», dice il presidente, Tore Bassu.

© Riproduzione riservata