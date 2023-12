Il Comando Provinciale di Sassari fa scattare l’Operazione “Natale Sicuro 2023”, intensificando i controlli a tutela dei consumatori e finalizzati a dare un giro di vite al commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi.

E così in questi giorni le Fiamme Gialle del Gruppo Olbia hanno effettuato un blitz in un dei punti vendita di una grande catena commerciale per verificare la regolarità degli articoli esposti.

«Nel corso del controllo – spiega il Comando – sono stati individuati numerosi articoli di oggettistica per il Natale (decorazioni per albero, ghirlande, palline di Natale in plastica) posti in vendita senza le prescritte etichette in lingua italiana e privi delle informazioni circa i materiali impiegati, il metodo di lavorazione e la filiera di provenienza».

Circa 8.000 i prodotti non a norma sequestrati, con il titolare dell’esercizio commerciale che è stato segnalato alla competente Camera di Commercio e che ora rischia una sanzione fino a 25 mila euro.

