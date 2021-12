Un’area di circa 3 ettari in località Padrongianus a Olbia è stata messa sotto sequestro preventivo dal Corpo forestale e di Vigilanza ambientale in quanto sulla stessa la proprietaria e il marito – un noto imprenditore – avevano realizzato una pista per motocross di circa 1.200 metri, senza alcuna autorizzazione.

Si tratta di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D. LGS. 42/2004 e a destinazione agricola, che col tempo ha subito profonde modifiche ad opera di mezzi meccanici con la costruzione del circuito composto da terrapieni, dossi e curve, costantemente tenuto in efficienza e utilizzato sia per sessioni di allenamento sia per competizioni motoristiche a livello regionale sia per eventi alcuni dedicati a bambini esponendo quindi i partecipanti ai rischi legati all'utilizzo di una struttura abusiva e priva dei requisiti di sicurezza previsti per legge.





Il circuito era dotato di impianto di irrigazione per la depolverizzazione del fondo.

Le indagini sono tuttora i corso per l'individuazione di ulteriori figure coinvolte nella gestione dell'attività.

© Riproduzione riservata