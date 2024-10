Scontro fra un’auto e una motrice di un Tir a Olbia, all'interno del tunnel che collega le due sopraelevate della città, in direzione aeroporto.

Il bilancio è di una persona ferita, trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per la messa in sicurezza della galleria e per i rilievi, utili ad appurare la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Inevitabili i rallentamenti al traffico.

