È stato il fiuto dei cani antidroga Betty e Daff a far scoprire un carico di tre chili di cocaina contenuto in una borsa all’interno di un’auto appena sbarcata al porto Isola Bianca di Olbia. In manette sono finite madre e figlia, di 43 e 23 anni, albanesi, ma residenti in Umbria.

Le due donne, il 3 marzo, erano su un’utilitaria appena uscita dal garage della nave arrivata da Civitavecchia. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia hanno effettuato un controllo e le hanno subito viste molto nervose.

Al resto hanno pensato i cani, che hanno segnalato una borsa poggiata nel pianale davanti al sedile del passeggero. All’interno c’era la droga che, secondo una stima delle Fiamme Gialle, sul mercato avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.

Madre e figlia sono state arrestate con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferite nel carcere di Bancali, a Sassari.

(Unioneonline/E.Fr.)

