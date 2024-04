Per la prima volta nella storia della riscossione della tassa sui rifiuti del Comune di Olbia, diminuisce la Tari.

Approvate, oggi, in Consiglio comunale, le tariffe dell'imposta per il biennio nel 2024-2025 subiscono un leggero ribasso. Per esempio, di circa 40 euro per una casa di 70 metri quadri occupata da un solo abitante, di quasi 42 euro per una struttura ricettiva di 500 metri quadri (non affacciata sul mare) e di oltre 77 euro per alberghi con ristoranti e agriturismi della stessa metratura.

«La riduzione della tassa sui rifiuti è stata possibile per l'ampliamento della base imponibile: 1.853 nuove utenze di cui 981 tra i ‘furbetti della spazzatura» ha detto l'assessore al bilancio, Alessandro Fiorentino, sottolineando l'impegno dell'ente per scovare gli evasori fiscali.

