Feriti durante una rapina vanno in Pronto Soccorso, ma restano fuori e senza cure. Il motivo? Troppa gente in attesa.

I fatti sono avvenuti a Olbia, nel luglio 2023, e sono emersi durante il processo a carico di Omar El Abbassi.

Il giovane, 26 anni, olbiese, difeso dall’avvocato Giampaolo Murrighile, oggi è stato condannato a quattro anni di carcere per l’irruzione nel supermercato Romagnolo di Olbia. A fare le spese dell’assalto, due dipendenti dell’attività commerciale, raggiunti da diversi colpi di forbice sferrati dal El Abbassi.

Non esistono certificati medici sul ferimento perché le vittime, portate nel Pronto Soccorso di Olbia, dovettero rinunciare alle cure per la presenza di circa 200 persone in attesa, fuori e dentro il reparto. Una circostanza, rilevata e comunicata alla magistratura, indicata espressamente negli atti del processo.

