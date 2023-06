Se entro l'estate non perverranno nuove proposte, da individuare con una gara pubblica, da settembre le sorti del Geovillage saranno definite (almeno) per i prossimi dieci anni.

A disegnare il futuro del compendio ricettivo e sportivo, il progetto di una fondazione privata internazionale, Salima Limited, giunto d'Oltralpe al Cipnes, che lo ha acquistato, per poco più di dieci milioni di euro, a maggio scorso.

Oggetto della proposta, l'acquisizione del Geovillage per realizzare e gestire una scuola internazionale di eccellenza, con formazione in lingua inglese, e per gestire i servizi di housing universitario.

Circa quattordici milioni di euro, il costo dell'operazione con cui la Fondazione diventa proprietaria della struttura alberghiera, del centro benessere, di cui si assume gli oneri per importanti interventi di riqualificazione, e del Borgo, sessantatré monolocali che, nella visione dei nuovi (potenziali) acquirenti saranno destinati a ospitare i docenti della scuola.

Sarà gestita da Salima Limited, anche, una parte degli impianti sportivi a uso esclusivo della scuola e del sistema ricettivo: la piscina olimpionica, al momento scoperta per la quale è prevista una copertura (a efficientamento energetico) per il suo utilizzo anche durante il periodo invernale, e tre campi da tennis.

Nelle more dell'esito della manifestazione di interesse e dell'iter procedurale per individuare nuove proposte, già da ottobre prossimo Salima Limited si impegna a mettere a disposizione cinquanta posti letto per gli studenti universitari a un prezzo calmierato e definito sulla base delle tariffe applicate dall'Ersu.

Se la Fondazione della famiglia kazaka in odore d'affari in Sardegna non avrà concorrenti, l'ambizioso progetto, presentato questa mattina dal Cipnes, partirà entro settembre 2025, ospitando, nella fase iniziale, duecento studenti (locali) coinvolti nell'insegnamento diurno, fino ad accoglierne cinquecento, prevedendo anche il pernottamento, entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'intesa preliminare allargando la fascia d'età, l’ambito di provenienza e con l'incremento numerico degli alunni anche la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato in una porzione di terreno di circa 14mila metri quadri, adiacente al Geovillage nella parte nord, compreso nell'opzione di acquisto.

