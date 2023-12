Il Refettorio dell'Arte, suggestivo spazio in Vicolo della Refezione, nel cuore del centro storico di Olbia, ha riaperto i battenti per la consueta accoglienza dei bimbi nel periodo natalizio. Quest’anno con una novità in più che riguarda gli allestimenti curati da un lavoro che ha coinvolto molti giovani studenti.

Sede dei laboratori creativi durante le festività, tutte le sue decorazioni sono state il frutto del Progetto EducAttivo “Arte in Pillole”, promosso dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, e organizzato dall'Associazione Mediterrarte.

Gli workshop, rivolti ai ragazzi del Liceo Artistico musicale “Fabrizio de Andrè”, sono stati realizzati dalla scenografa Battistina Casula che ha condotto i ragazzi nella realizzazione del Christmas Cardboard Village, un'installazione realizzata con una particolare tecnica che utilizza il cartone e con la quale è stata riprodotta la città, i suoi edifici e luoghi caratteristici come il Faro di Isola Bocca e la Basilica di San Simplicio.

Tante le classi del liceo che si sono applicate nell'arco di una settimana e con entusiasmo e dedizione hanno reso artistico e ancora più accogliente il Refettorio. Lo spazio rimarrà aperto fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30 con il Laboratorio degli Elfi, momento ludico ricreativo a tema Natalizio e green gestito dalle associazioni Mediterrarte e Sas Janas.

© Riproduzione riservata