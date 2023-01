Cresce più dei Comuni più popolosi della Sardegna e, per numero di abitanti, si attesta al quarto posto dopo Cagliari, Sassari e Quartu Sant'Elena che, però, supera per numero di under 19. Nel 2022, Olbia conta 323 residenti in più rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati dell'Anagrafe comunale, al 31 dicembre, i residenti sono 62.585, contro i 62.262 del 2021, di cui 30.916 uomini e 31.669 donne. Un trend alla crescita che, stando all'ultimo censimento Istat, caratterizza la città dal 2001, registrando un aumento medio annuo dell'1,5 per cento. Unico caso nell'Isola, a Olbia aumentano anche i residenti stranieri: i dati Istat riferiti al 2021 indicano una crescita del 2 per cento rispetto al 2020.

Non solo. A Olbia la percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione è la più alta di tutta la Sardegna, oltre il 9 per cento sul totale della popolazione residente nel 2021, e più elevata della media nazionale. Città giovane, Olbia: stando al censimento Istat 2021, la percentuale di minorenni, pari a 20,28 per cento, è prevalente sul numero dei residenti stranieri, che sono 5.701, e sul totale della popolazione, con il 16,6 per cento, dato che fa balzare la città gallurese sopra la media regionale che si ferma al 13,3 per cento.

