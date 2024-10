Quarant’anni sulla bicicletta, domenica 13 ottobre, ad Olbia, ritorna la Pedalata Ecologica Teresa Meloni e festeggia l’importante traguardo con lo slogan “In-dipendenza:ripartiamo insieme”. Un tema, particolarmente caro alla S.C. Terranova che organizza la manifestazione, e che è stato ispirato dalla presentazione dei risultati dell’indagine promossa da Comune di Olbia ed Istituto Euromediterraneo “La condizione di vita dei giovani e degli adolescenti”. Fra i dati, infatti, è emerso anche l’utilizzo abbastanza diffuso e precoce di fumo, alcool e droghe leggere fin dai primi anni delle medie, fenomeno che obbliga tutti a una doverosa riflessione. “L’intento perseguito è quello di promuovere lo sport – dicono gli organizzatori - ed in particolare l’uso della bicicletta, come uno fra i tanti percorsi educativi volti a contrastare questo fenomeno preoccupante. Un simile approccio non solo mira a ridurre il disagio giovanile crescente, ma diventa anche uno strumento potente di inclusione e coesione sociale, insegnando le basi del lavoro di squadra per esaltare il piacere dello stare insieme e, contestualmente, promuovere una maggiore conoscenza di sé e dell’altro”. Le magliette con il logo, il cui ricavato verrà in parte devoluto ad alcune associazioni di volontariato cittadino, a breve saranno disponibili in alcuni punti vendita. La Pedalata, che ha preso avvio nel 1983 per volontà di Salvatore Deagustini ( in ricordo della giovane madre grande appassionata di ciclismo) vanta migliaia di partecipanti ed è entrata di diritto fra le manifestazioni di questo genere più importanti in Italia. Nei prossimi giorni saranno divulgati dettagli e programma completo.

© Riproduzione riservata