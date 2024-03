Il sostegno a circa 600 famiglie in difficoltà, la formazione, il servizio di 118; Il Comitato di Olbia della Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari che entrino a far parte di una grande squadra impegnata quotidianamente sul territorio.

Per questo, domani al Museo Archeologico, un workshop aperto ai cittadini presenterà tutte le attività dell’associazione e il nuovo corso di formazione dedicato proprio a quei volontari che mettono a disposizione tempo ed energia al servizio della comunità.

«Anche il Comitato di Olbia ha necessità di reclutare volontari per ricostituire il gruppo di giovani e reperire nuove leve – spiega il presidente Mirko Contu – le attività di cui ci occupiamo sono veramente tante; dal sostegno alle numerose famiglie che vivono un disagio, al servizio di 118 che oltre alle emergenze interviene anche per il trasporto sanitario, territoriale ed extraterritoriale, fino ai percorsi formativi, tra cui quelli che facciamo nelle scuole secondarie con i percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) nei quali si insegna il primo soccorso: la giornata di domani servirà a farci conoscere ma anche far conoscere la storia della Croce Rossa e i principi fondanti dell’associazione umanitaria».

Un’esperienza di condivisione, solidale e di accrescimento delle proprie competenze: domani al Museo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, verranno forniti tutti i dettagli legati alle attività svolte e alla figura del volontario, fondamentale per il loro svolgimento. Poco distante, in Piazza Elena D’Arborea, la Fondazione per l’infanzia Ronald Mac Donald - che sostiene le attività della Croce Rossa e ha come mission la realizzazione di Case e Family Room dove accoglie le famiglie che vivono l’esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio - animerà la giornata con un villaggio dedicato ai bambini: a disposizione dei più piccoli, dalle 10 alle 17, gonfiabili, giochi e truccabimbi.

