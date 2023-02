Sono andati avanti per tutta la giornata di oggi i lavori di installazione dei parapettii tra il molo Brin e il molo Vecchio, ultimo tratto di lungomare verso il Comune. Cinquanta metri di barriere, una sorta di ringhiera d’acciaio, a mettere in sicurezza soprattutto i ciclisti in quel preciso tratto di percorso privo di passerella in legno e troppo a ridosso del mare.

Come confermato dall’assessora ai lavori pubblici e viabilità, Antonella Sciola, non si prevedono altre installazioni sul lungomare che arriva fino all’ex ponte di ferro. Tutta l’area è ancora in “affido” al Comune che la riconsegnerà alla Capitaneria e all’Autorità di sistema portuale quando riterrà definitivamente conclusi i lavori.

L’idea di barriere protettive lungo tutta la passeggiata (non previste, però, nel progetto originale), era già stata valutata, e suggerita dalla Capitaneria, all’indomani della prima inaugurazione. I lavori di riqualificazione sono stati portati a termine nell’ottobre scorso.

