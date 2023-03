Incidente a Olbia nel primo pomeriggio di oggi.

Una motocicletta, per cause da accertare, è stata travolta da un’auto in via dei Lidi.

Nello scontro la donna che si trovava sul mezzo a due ruote è rimasta ferita ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area.

Presenti, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale.

