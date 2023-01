In occasione degli interventi, partiti qualche giorno fa in tante vie della città, per la nuova asfaltatura delle strade e l'apposizione della nuova segnaletica, Hub Mat, laboratorio per la mobilità sostenibile, l'ambiente e il territorio, lancia un invito all'amministrazione comunale, coinvolgendo anche i cittadini, perché venga ridistribuito lo spazio pubblico in modo equo tra tutti gli utenti delle strade.

«Con l'esclusione delle vie principali e del centro storico, nel resto delle strade lo spazio per il traffico motorizzato è sovradimensionato rispetto alle reali necessità delle auto, con la conseguenza che l'utilizzo di quello spazio è spesso inefficiente e caotico e non ne beneficia nessuno, soprattutto chi si sposta in modo sostenibile e attivo», scrive Hub.Mat, in una lettera da recapitare al Comune.

«Lo spazio molto più ampio della domanda fa sì che i guidatori transitino dove è loro più comodo, trovino parcheggio davanti al luogo che devono raggiungere, abbiano la possibilità di accelerare molto di più di quanto consentito e, inoltre, consente un parcheggio casuale che, occupando una fascia laterale di tre metri, viene preclusa ad altro uso».

Perciò l'associazione, sulla scia delle scelte politiche a favore della mobilità sostenibile adottate dall'amministrazione comunale, chiede che «ove possibile, si destini più spazio per pedoni e biciclette in ogni strada che abbia le caratteristiche evidenziate, dedicando una fascia della strada a corsie ciclabili, percorsi pedonali accessibili e a corsie riservate al trasporto pubblico». Alle modifiche proposte, da accogliere anche in via sperimentale, Hub.Mat aggiunge quella di piantumare nuovi alberi che, con la loro ombra, incentivino le modalità di spostamento sostenibili.

