Dopo un lungo e travagliato restyling, Olbia ha il suo nuovo lungomare. La rivoluzione del waterfront urbano è scattata questa mattina, con l'inaugurazione del viale che lambisce il mare e che accompagna verso il centro cittadino e il molo Brin, trasformato nel frattempo in un paddock a cielo aperto per ospitare il circo motoristico di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally Championship.

Il lungomare, intitolato a Francesco Cossiga alla presenza di suo figlio Giuseppe, costeggia piazza Crispi, trasforma l'ingresso di Olbia e ispira l'ottimismo di commercianti, esercenti e residenti dell'area.

Una zona che finora è stata a uso esclusivo delle auto di passaggio e della comunità locale ora può diventare un avamposto della movida, il salotto della città turistica.

Ampi spazi verdi e percorsi ciclo-pedonali si prestano inoltre alle esigenze degli amanti dell’attività motoria e sportiva all’aria aperta. La realizzazione è costata circa 8 milioni di euro.

"Olbia diventa una città sempre più bella, accogliente e vivibile grazie alla realizzazione del più straordinario intervento urbanistico degli ultimi lustri. La città cambia volto e accresce le sue ambizioni turistiche", ha detto il sindaco Settimo Nizzi subito dopo aver tagliato il nastro davanti a numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui gli assessori regionali Giuseppe Fasolino (Bilancio) e Quirico Sanna (Urbanistica), e moltissimi cittadini.

"È un momento importante per la comunità olbiese - ha detto l'assessore Fasolino - perché viene realizzata una riqualificazione che cambia e valorizza il volto di questa zona della città. Fondamentale è stata anche la scelta dell'amministrazione di intitolare questa opera a Francesco Cossiga, un grande uomo che è riuscito a esprimere nel migliore dei modi i veri valori della sardità".

"Oggi è una giornata importante per tutta la Gallura, ben rappresentata da una città che è il faro di questo territorio", ha sottolineato l'assessore Sanna. "Olbia si riappropria in pieno del suo mare con un'opera che sarà sicuramente il salotto della città, dove si potranno svolgere diverse attività, sportive e sociali. Quest'opera è stata realizzata in tempi rapidi ed è un ottimo esempio di buona amministrazione e della politica del fare".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata