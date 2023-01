Piccoli alunni a lezione di educazione stradale.

Mattinata impegnativa per i bambini della scuola dell’infanzia “Albero Azzurro” di Olbia, che hanno fatto visita oggi a un’autoscuola cittadina e alla Polizia locale nella sede di Poltu Cuadu nell’ambito del progetto ideato dall'insegnate Mery Derosas.

A lei l’onere e l’onore di guidare, insieme alla collega Marilena Azara, la spedizione di 16 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni nel secondo appuntamento del progetto didattico che punta a iniziare a istruire i più piccoli in materia di sicurezza stradale, a partire dalla conoscenza e dal rispetto delle regole, identificando la strada come un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere ma anche come luogo in cui si corrono rischi e pericoli se le norme di comportamento non vengono seguite.

Accolti dal comandante Giovanni Mannoni e dal suo vice Roberto Macchioni, i bambini hanno potuto osservare da vicino l’attività della Polizia locale di Olbia, resasi disponibile a spiegare alla giovanissima platea il suo lavoro, dall’uso della radio e della paletta alla funzione delle cosiddette multe, passando per il tour tra auto e moto di servizio.

“Ci teniamo tantissimo a ringraziare il comandante Mannoni, il vice comandante Macchioni e tutto il corpo della Polizia locale di Olbia per l’ospitalità e la disponibilità che ci hanno riservato”, dice la maestra Derosas a fine visita. “È un progetto a cui teniamo molto, e che ci accompagnerà per il resto dell’anno scolastico con altre iniziative in giro per la città”, ha poi aggiunto.

Tra le attività pratiche spiccano le lezioni sui segnali stradali con successiva prova di apprendimento per ottenere la Patente di pedone.

