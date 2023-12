All’Archivio Mario Cervo una serata dedicata a una protagonista della musica d’autore in Sardegna, la cantante originaria di Bultei, Elisa Carta. Mercoledì 13 dicembre, con inizio alle 19.00, sul palco dell’associazione insieme a Francesco Ogana alla chitarra, l’album d’esordio “S’Incontru”.

Un lavoro che contiene tutte le esperienze musicali e di vita dell’artista, transitata anche da Parigi e Napoli, cultrice di musica jazz, popolare brasiliana e cubana e della canzone d’autore italiana. Dieci tracce guidate dall’espressività della lingua sarda dove diverse sono le collaborazioni: Francesco Ogana, Paolo Succu, Bruno Piccinnu, Francesco Piu, Ernesto Nobili, Pacifico, Michele Pio Ledda.

L’album, edito da Maremmano Records, si apre con “S’incontru”, ispirato «al quel silenzio che c’è tra due corpi prima di incontrarsi e all’esplosione che si crea quando si incontrano – racconta la cantante - . L’idea e il desiderio di fare un disco tutto mio li ho sempre avuti però non capivo in che lingua volessi farlo. Cantavo in inglese, in spagnolo e in italiano ma poi ho avuto una folgorazione cantando un brano in sardo e mi sono sentita a casa. È la lingua di mia madre, è latente dentro di me, è sulla soglia della porta che mi chiede “usami” e quando vado a Bultei i pensieri, anche nel viaggio di ritorno, fluiscono in sardo».

