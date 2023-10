Parte stasera, nella Scuola della musica “Sonos”, la rassegna “Officina della musica - Artisti da conoscere”.

Una bella, doppia, opportunità che permetterà al pubblico di conoscere volti e talenti nuovi della scena locale (ma non solo) e agli artisti di trovare uno spazio dove esibirsi, rigorosamente unplugged, con i propri brani originali.

Sul palco le energie più creative e interessanti, scelte da Sonos, interagiranno con il pubblico e proveranno a raccontarsi e a raccontare il loro mondo in note in una formula cara alla scuola di Via Campania che ama accompagnare lo spettatore in concerti-viaggio, intimi e informali, alla scoperta dell’essenza dei protagonisti.

Da stasera, e per i venerdì a seguire, tante le serate all’insegna della promozione di artisti, singoli e gruppi: ad aprire l’olbiese, cantautore indie, DawiD, al secolo Davide Pidinchedda, su Spotify con l’ultimo singolo “Non me ne frega niente”. Conduce le serate Francesco “Franz” Roccaforte, storico dj, copywriter e autore di RadioRai. L'appuntamento, con inizio alle 18.30, è gratuito e aperto a tutti.

