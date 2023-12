Anche ad Olbia parte la stagione teatrale della Cedac. Dal 12 gennaio otto gli spettacoli in programma ne “La grande Prosa”, i migliori protagonisti della scena sul palco del CinemaTeatro Olbia.

Il sipario si apre con la giovane e pungente attrice Annagaia Marchioro, che con “#Pourparler” ci porta nel fantastico mondo della parola, un one woman show che sfiora la stand-up. Un testo nuovo, cucito addosso, per Vanessa Scalera che venerdì 26 gennaio sarà tra gli interpreti di “La sorella migliore”, pièce incentrata su un caso di omicidio stradale. Il 2 febbraio Gigio Alberti e Amanda Sandrelli sbarcano ad Olbia con “Vicini di casa”, adattamento di una fortunata commedia spagnola, vincitrice del premio del pubblico. Un tributo alla produzione locale nell’icastico ritratto della “Madre Sarda” nello spettacolo teatral musicale “Oja, o Ma” tratto dal libro “Mia madre e altre catastrofi” del giornalista e scrittore Francesco Abate; in scena venerdì 23 febbraio, è interpretato da Lia Careddu e Rossella Faa che si alternano in duo con Fabio Marceddu.

Mercoledì 6 marzo, tributo a Mattia Torre con “456”, commedia nera scritta e diretta dal genio della penna prematuramente scomparso. Un momento dedicato alla memoria quello con Cinzia Spanò che venerdì 22 marzo porta in scena “Palma Bucarelli e l’altra Resistenza”, ritratto di una delle prime donne direttrice di museo in epoca fascista. La celeberrima “L’Anatra all’Arancia” è attesa il 5 aprile; altrettanto noti gli interpreti che la riportano in auge, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Chiude la rassegna, venerdì 19 aprile, lo storytelling di Federico Buffa (accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi) dal titolo “Number 23/ Vita e splendori di Michael Jordan”.

«Anche quest’anno proponiamo un bel calendario che farà registrare il tutto esaurito - ha detto l’assessora alla cultura, Sabrina Serra -. Importante sarà far avvicinare i più giovani a teatro quindi decideremo sull’opportunità di proporre delle repliche. Ringrazio la Cedac e il Cine Teatro Olbia per la disponibilità».

Il cartellone è stato illustrato dalla direttrice artistica, Valeria Ciabattoni. «Siamo disponibili ad accogliere la proposta di lavorare con i ragazzi perché sono gli spettatori del domani – ha aggiunto - Lo spettacolo dal vivo è una realtà fragile e abbiamo bisogno continuamente di far innamorare le nuove leve. Il calendario è stato disegnato cercando di ascoltare il nostro pubblico di Olbia che segue sempre con grande attenzione la stagione». Le modalità di accesso ai biglietti, acquisibili solo al botteghino, sono state spiegate dal responsabile del Teatro, Cesare Lombardo: prima il via alla campagna di rinnovo abbonamento (da domani e fino al 23 dicembre) mentre dal 2 al 10 gennaio 2024 saranno in vendita i nuovi pacchetti; dal 12 gennaio la possibilità di acquistare il biglietto singolo al costo di 16 euro.

© Riproduzione riservata