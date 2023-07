Si conclude oggi, sabato15 luglio, il Gallura Buskers Festival (Festival Internazionale artisti di strada e circo contemporaneo), iniziato mercoledì scorso. Residenti e turisti, bambini e non solo, si stanno “imbattendo” in questi giorni, nelle strade e piazze del paese, tra poesia, equilibrismi, giocoleria, allegria, musica, circo-teatro e un po' di “follia”.

L'XI edizione edizione del festival, diretto da Alberto Pisu per l’organizzazione Dietro le Quinte a Santa Teresa, si appresta dunque a vivere l’ultima giornata oggi, sabato. In piazza Vittorio Emanuele e nel centro storico dalle 21.00 ci saranno i spettacoli per piccoli e adulti all’insegna del divertimento.

Martina Soragna (Italia), una bebè-marionetta un po’ cresciuta sarà in giro per il centro storico a bordo del suo passeggino, portando il pubblico a giocare con leggerezza e spontaneità, alle 21.30 e alle 22.45; Pequeño Payaso, argentino, eccentrico, innamorato dello squilibrio porta “Manic Freak”: giocoleria, acrobazie ed equilibrio, tra momenti di tenerezza e nonsense, alle 21.45; dal Brasile Livia Mattos nel suo delirio circense “A sànfonastica mulher-lona”, alle 22.30 in piazza; Carpa Diem (Italia) ovvero circo-teatro puro tra palo cinese, prese acrobatiche mano a mano, monociclo, bici acrobatica, manipolazione di pane e tanto humour, alle 22.30; Didi Mazzilli, artista comico, autore e conduttore di festival di clown e comicità nazionali, ospite in diversi programmi televisivi.

Gran finale esplosivo con la Mabo Band, brass band italiana tra le più conosciute, alle 23.30 in piazza Vittorio Emanuele I, insieme ai protagonisti dell’ente Clown & Clown, e tante sorprese a colori.

