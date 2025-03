Sulla statale 131 Dcn nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 marzo è prevista la chiusura al traffico temporanea della galleria "Li Cuponeddi", nel comune di San Teodoro.

Il provvedimento - fa sapere l'Anas - è necessario per consentire l'installazione dei nuovi pannelli a messaggio variabile della galleria, nell'ambito degli interventi di ammodernamento degli impianti. L'interdizione riguarderà alternativamente le due direzioni ed è prevista tra le ore 10 e le 18.

Durante la chiusura della carreggiata in direzione Nuoro il traffico sarà deviato al bivio di Ovilò (km 130,300) lungo la viabilità alternativa segnalata in loco, per poi reimmettersi sulla statale 131 Dcn al km 122,500. Viceversa, per la chiusura della carreggiata in direzione Olbia. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni, precisa l'Anas.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata