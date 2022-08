Un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali in Sardegna è stato emesso dal centro funzionale decentrato di Protezione Civile.

Si prevede da oggi e fino alle 21 di domani allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Gallura e Logudoro.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata