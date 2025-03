Santa Teresa Gallura va ad aggiungersi ai Comuni sardi ai quali è stata riconosciuta, quest'anno, la Bandiera Lilla (Turismo e sociale crescono insieme).

Il vessillo è stato consegnato, insieme al riconoscimento, nei giorni scorsi, nell’aula consiliare da Alessandro Fiore, direttore di Bandiera Lilla, all’assessore al Turismo teresino, Fabrizio Scolafurru. Con le sue ampie spiagge e un’offerta turistica diversificata tra storia, cultura e natura, Santa Teresa Gallura ha così ottenuto, per la prima volta, il riconoscimento nazionale per le destinazioni turistiche accessibili e inclusive.

«Abbiamo trovato un territorio che sta lavorando concretamente per migliorare l’accessibilità del territorio», dichiara il direttore di Bandiera Lilla Alessandro Fiore, al termine dell’Analisi Territoriale. «È evidente – continua – l’impegno già profuso per rendere il territorio accogliente per cittadini e turisti e i progetti in essere promettono di accrescere ulteriormente la fruibilità e il potenziale turistico del Comune».

Il protocollo di lavoro di Bandiera Lilla infatti richiede che le destinazioni che fanno parte di questa rete continuino a lavorare per accrescere l’accessibilità dei loro territori. «Bandiera Lilla non rappresenta un obiettivo da raggiungere», conclude Fiore «ma testimonia piuttosto la volontà di impegnarsi continuativamente per l’inclusione».

© Riproduzione riservata