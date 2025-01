C’è soddisfazione a Luogosanto, dove è stato abbattuto il ponticello che collegava la località la Prugna con Bassacutena ed è stata realizzata una nuova viabilità per una spesa attorno ai 300 mila euro: lavori, commenta il sindaco, Agostino Pirredda, «che segnano la fine di un disagio che raggiungeva i livelli di incubo, per gli abitanti e le istituzioni, in occasione di abbondanti piogge. Un incubo che finisce oggi con l’eliminazione del ponte, un’opera incongrua, e la realizzazione di una strada finalmente sicura».

Finora infatti, prosegue il primo cittadino, «ho assunto provvedimenti di chiusura della strada, per la tutela della pubblica sicurezza». Il vecchio tracciato stradale con il guado sommergibile, spiega ancora Pirredda, ricadeva in area Hi4 ad elevato rischio idraulico; «l’individuazione della soluzione progettuale è stata tortuosa; ci siamo mossi in mezzo a mille difficoltà. con una vincolistica stringente data dalla criticità dell’area. La soddisfazione è grande tale da azzerare tutte le fatiche e guardare alla soluzione di altri obbiettivi». Altri interventi «importanti, in termine di prevenzione del rischio esondazioni, sono i lavori di sistemazione idraulica eseguiti sul rio Bassacutena», per il quali occorrono ulteriori finanziamenti: ma «siamo già a lavoro con l’assessorato Regionale, per la richiesta dei fondi integrativi per concludere l’intera tratta della strada».

