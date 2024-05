Le recenti dichiarazioni del direttore Giulio Plastina, sul Carpobrotus sp., meglio conosciuto come Fico degli Ottentotti, hanno ridimensionato la portata di un intervento, nel territorio del Parco nazionale, che sembrava dovesse essere radicale ed esteso, un po’ come quello degli ibridi di cinghiale, ma che sembra essere limitato ad alcune zone caratterizzate da dune, oggetto di interventi conservativi e di ripristino.

Nel processo di arretramento delle dune, a Monti d’Arena e a Bassa Trinita, ad esempio, dovuto in parte a mutazioni climatiche e in buona parte alla pressione antropica (calpestio ed esportazione anche involontaria della sabbia) si è verificato che alcuni endemismi caratteristici siano andati fortemente a diminuire se non a scomparire o comunque a soffrirne, e che il loro posto sia stato occupato proprio dal Fico degli ottentotti, pianta ancora più “temprata” di questi a situazioni assai complesse e difficili.

Di qui la decisione di intervenire con lo strappo per favorire la ripresa, proprio di alcuni endemismi. A La Maddalena il Fico degli ottentotti viene anche chiamato Fiore di Garibaldi, per la sua presenza a Caprera, ed è anche possibile che l’Eroe, avendo importato da tutto il mondo un po’ di tutto, abbia messo a dimora o ne abbia fatto mettere, qualcuna di queste piante.

È comunque dopo il 1887 invece, anno in cui fu istituita la piazzaforte militare, che questa pianta, originaria del Sudafrica e importata in Europa fin dal XVIII secolo per il suo particolare carattere ornamentale, è stata qui invece utilizzata per la particolare caratteristica mimetizzante delle fortificazioni che si stavano costruendo e in considerazione della particolare adattabilità non solo agli ambienti poveri d’acqua e quindi aridi ma anche e soprattutto per la sua capacità di crescita in zone impervie sia sabbiose che granitiche. Sempreverde, in primavera regala splendide fioriture, di colore viola e giallo, ed è, da circa un secolo e mezzo, certamente una delle caratteristiche di questi luoghi.

© Riproduzione riservata