Valerio Pisano, delegato alla Portualità, è stato nominato dal sindaco Fabio Lai presidente della Commissione Consiliare sul regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.

Sia dai banchi della maggioranza come da quelli della minoranza era stata più volte espressa la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento del Consiglio, carente in alcune sue parti rispetto alle modificate normative, lacunoso o poco chiaro. L'ultima “diatriba” c'è stata poche settimane fa, in occasione della votazione per alcune modifiche al Puc, in riferimento al numero legale.

E così il sindaco Lai, sentiti il capogruppo di maggioranza ed i 3 di minoranza, con proprio decreto ha nominato e costituito detta Commissione Consiliare, con presidente appunto il consigliere Valerio Pisano e come componenti Adriano Greco e Sestilio Amoroso per la maggioranza, e Annalisa Gulino e Giovanni Manconi per le minoranze.

Al punto 3 del Consiglio Comunale convocato per il prossimo 8 marzo figurano proprio le modifiche al regolamento del Consiglio stesso.

© Riproduzione riservata