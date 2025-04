Recuperare il terreno perduto in campo turistico: è questo l’obiettivo di Gianvincenzo Belli, assessore di un comune, come quello di La Maddalena, sul cui territorio, particolarmente sulle sue isolette, d’estate si riversano centinaia di migliaia di persone, accolte tuttavia in grande maggioranza, non nelle strutture locali ma in quelle dei paesi limitrofi.

C’è dunque la necessità di correggere sensibilmente «il posizionamento dell’offerta “Maddalena”, dal punto di vista turistico e culturale, in termini inoltre di destagionalizzazione. Anche perché, prosegue l’assessore Belli, «quando abbiamo incaricato una società specializzata per una analisi reputazionale abbiamo scoperto che La Maddalena era al 14° posto tra i comuni turistici per la visibilità sul web».

Ora, «grazie a Welcome to La Maddalena», sistema di comunicazione "integrata", che combinando tecnologia e accessibilità, intende puntare alla promozione turistico culturale del territorio, nello specifico alla valorizzazione e gestione di percorsi e itinerari turistico-culturali dell’Isola, «metteremo in risalto oltre all’offerta del balneare anche gli aspetti culturali e ambientali».

Particolare quest’ultimo interessante, in quanto permette di guardare ai mesi di spalla, autunnali e primaverili. Nello specifico, il visitatore avrà la possibilità attraverso un'App (scaricabile dagli store nelle 2 versioni IoS e Android), di interagire con una serie di pannelli informativi (75), distribuiti nel territorio.

