Come già avvenuto lo scorso anno, questa mattina, in Piazza Comando, Citroën Italia ha consegnato al Comune di La Maddalena le chiavi di 3 auto elettriche, una EC4X e due Citroën Ami. Sono state assegnate in comodato gratuito per tutta l’estate fino ad ottobre.

«Per noi, La Maddalena è davvero il progetto master», ha dichiarato Davide Nava, responsabile comunicazione Citroën Italia. «Da qui abbiamo iniziato, come test, lo scorso anno, e abbiamo deciso di continuarlo perché è un progetto-esempio che abbiamo portato a Parigi quale esempio per tutti gli altri paesi europei perché ne possano replicarlo».

Soddisfatto il sindaco, Fabio Lai, che ha affermato essere «motivo di grande orgoglio la presentazione di questo progetto di La Maddalena a Parigi. Il che dimostra che per Citroën questa non è soltanto un’operazione di marketing ma un modello virtuoso, sul quale investire, che esporterà in tutta Europa».

A seguire il progetto e i contatti è stata l’assessora all’ambiente e vicesindaca, Federica Porcu: «Si tratta di un messaggio importante di sostenibilità ambientale che non poteva essere lanciato se non dall’Arcipelago di La Maddalena-Parco Nazionale».

Alla cerimonia questa mattina erano presenti, il comandante della Scuola Sottufficiali MM, Simone Battisti, rappresentanti del Parco Nazionale, dei Carabinieri e nel dei Vigili Urbani.

