Non si scompone, il sindaco Fabio Lai, dopo le polemiche dimissioni di ieri sera dell’assessore tecnico Claudio Tollis, e dopo aver ringraziato «per il lavoro effettuato durante questo primo arco del mandato elettorale», sia lui che Andrea Columbano (non più assessore il quale mantiene, da consigliere comunale, e sempre di maggioranza, la delega all’Urbanistica) ha proceduto alla nomina dei due sostituti, che sono i consiglieri (in quanto tali già con delega), Valerio Pisano e Adriano Greco.

Il primo, Pisano, che mantiene la delega alla Portualità; l’altro, Greco, che ai Servizi Sociali aggiunge le deleghe di Tollis, all’Igiene urbana e ai Servizi cimiteriali.

«Questi primi anni da Consigliere sono stati molto utili per capire determinati meccanismi consapevolissimo che c’è sempre da imparare. Accetto questa nuova sfida con lo stesso entusiasmo del primo giorno di mandato» ha dichiarato Valerio Pisano.

«In questi anni - ha detto Greco - mi sono occupato dei servizi destinati alle fasce più deboli e continuerò a farlo mantenendo la delega al sociale, in più dovrò cimentarmi in questa nuova sfida».

La squadra che nel 2020 vinse le elezioni comunali alla testa del sindaco Fabio Lai prosegue dunque la propria navigazione sebbene ora non solo manchi di un assessore tecnico, e quindi non votante in consiglio comunale, a suo tempo fortemente voluto in giunta da Lai, ma anche di un consigliere, Stefano Cossu, che un paio di settimane fa è passato all’opposizione, rappresentando però, al contrario di Tollis, un voto in meno per la maggioranza.

È appena il caso di ricordare che sia Tollis che Cossu sono stati due dei tre candidati della maggioranza alle ultime elezioni regionali, e che il sindaco appoggiò senza riserve l’altra candidata, la vice sindaca e assessora, Federica Porcu. Nessuno dei tre, tuttavia, è arrivato a Cagliari.

