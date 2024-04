Importante appuntamento ambientale, in programma per domenica prossima, 28 aprile, nell’Arcipelago/Parco di La Maddalena. E ancora una volta in prima linea c’è che il gruppo “Un arcipelago senza plastica” costituito nel 2018.

L’appuntamento sarà finalizzato alla pulizia di alcuni fondali delle isole di Maddalena (tra i quali il porto di Cala Gavetta), Caprera e Spargi. L’iniziativa è in collaborazione tra i volontari, il Parco nazionale e la Guardia Costiera. Per la pulizia dei fondali ci si avvarrà dell’intervento dei sub della Guardia Costiera di Cagliari, gli OTS di Palau e La Maddalena, del diving Area 11 e La Maddalena Diving.

Ci sarà inoltre la collaborazione delle compagnie di navigazione Delcomar e La Maddalena Lines, dell’associazione maddalenina di Protezione Civile e della società in house La Maddalena Ambiente.

Ma non finisce qui perché dopo qualche settimana, il 18 maggio, sempre su iniziativa di ‘Un arcipelago senza plastica’, avrà luogo la 13ª edizione di ‘Arcipelago No Limits’, dedicata alla pulizia delle coste delle isole dell’arcipelago.

Da anni i volontari di “Un arcipelago senza plastica” sono impegnati nella raccolta di rifiuti (in particolare di plastica), portata dal mare sì molta ma anche, e non poca, abbandonata in loco. L’ultima edizione ‘Arcipelago No Limits’, svoltasi lo scorso 7 ottobre, ha visto la partecipazione di circa 180 persone.

