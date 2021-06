Un uomo ha rischiato di annegare oggi all’isola di Spargi. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento tempestivo di un militare della Marina che, libero dal servizio, si è tuffato e lo ha recuperato.

Il 77enne, di nazionalità francese, stava nuotando a pochi metri dalla riva della spiaggia di Cala Soraya quando per cause da accertare ha avvertito delle difficoltà con impossibilità a rimanere a galla.

Il militare, che era casualmente con la propria imbarcazione a pochi metri dall’anziano, non ci ha pensato due volte ed è andato in suo soccorso riuscendo a riportarlo a riva. Altri bagnanti presenti hanno avvisato la Guardia costiera di La Maddalena e il 118. Intanto il 77enne aveva perso conoscenza e i parametri vitali non erano rilevabili. Quindi il soccorritore ha messo in atto la manovra di rianimazione cardiopolmonare manuale.

Dal porto di Cala Gavetta è arrivata la motovedetta della Guardia costiera, con a bordo personale sanitario, e da Olbia è decollato l’elicottero del 118.

Ci sono voluti 10 minuti di tentativi di rianimazione da parte del militare per riuscire a far riprendere conoscenza al turista che, una volta stabilizzato, è stato condotto infine all’ospedale di Olbia.

(Unioneonline/s.s.)

