Per un importo di 1.062.034 euro, di cui 850.000 circa provenienti dal PNRR, sarà realizzata la riqualificazione funzionale dell’edificio dell’Asilo Nido sito in Piazza Mameli, nel rione di Due Strade, che porterà ad un aumento della capacità ricettiva della struttura con previsione di incremento da 30 a 45 bambini.

Lo studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di “Riqualificazione” era stato redatto da tecnici interni dell’amministrazione mentre il progetto definitivo, redatto dall’ing. Marco Luciano, è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale.

L’intervento, che consentirà di aumentare la capacità ricettiva dell’Asilo, potrà dare positive risposte, in termini di accoglienza a chi, per necessità di lavoro o per altre motivazioni, deve o vuole affidare il proprio neonato/a ad una struttura qualificata quale appunto l’Asilo nido comunale. Asilo che è affidato da tempo in gestione ad una cooperativa; e l’incremento della capacità ricettiva non potrà non avere, tra le tante conseguenze positive, anche quella di un aumento del personale da adibire.

