Estese generosamente nel periodo del Covid diverse aree pubbliche del centro storico, a beneficio di pubblici esercizi, sacrificando marciapiedi e posteggi, tornati i tempi normali sembra proprio che quel che era un provvedimento temporaneo e di emergenza sia diventato un diritto acquisito, con, in alcuni casi, nuove concessioni e/o allargamenti. Tutto a discapito non solo dei normali flussi pedonali, con vie e piazze spesso ristrette tanto negli accessi quanto nei percorsi, ma anche della possibilità di parcheggiare. Parcheggi che negli ultimi anni, per vari motivi, sono stati ulteriormente ridotti (per fare spazio ad una piazza, ad esempio, per altre scelte o per motivi di sicurezza). Il risultato è che già in questi giorni, per ora solo in alcune fasi della giornata e della serata, appare problematico non soltanto trovare posteggio per l’auto ma addirittura anche per i motorini.

Da 3 anni a questa parte dell’Amministrazione Lai ha sbandierato, finora senza alcun risultato pratico, diverse soluzioni. Da quella di un grande parcheggio sotterraneo sotto Piazza Comando, addirittura da 500 posti, del quale non si è più parlato, a quello di via La Marmora, a ridosso di Cala Gavetta, a quello nel Lungomare Mirabello, su concessione di un’area militare, ad altre soluzioni, ipotizzate e prospettate; il tutto fino ad oggi rimasto, e ormai lo sarà, visto che siamo già a giugno, per tutta quest’estate, lettera morta, proclami, spot.

E dire che l’Amministrazione comunale punta la propria politica turistica-commerciale in buona parte sul centro della città; centro della città che però non va reso difficilmente raggiungibile con i normali e attuali mezzi di locomozione, e non facilmente fruibile dai pedoni che non devono sostare al bar o al ristorante, ma passeggiare e fare “semplicemente” shopping, negli esercizi commerciali; magari anche in quelli che, rimanendo ancora aperti per tutto l’anno, tengono ancora viva la città anche in inverno, e che aspettano proprio l’estate per compensare i magri incassi della lunga, brutta stagione.

© Riproduzione riservata