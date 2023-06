Prende fuoco il traghetto “Enzo D” della società Delcomar, agli ormeggi presso la banchina “Poste” di La Maddalena, durante le operazioni di rifornimento carburante. Si tratta fortunatamente di una simulazione per consentire un'esercitazione di pronto intervento.

L'allarme vero per un evento simulato è scattato nel primo pomeriggio di oggi, con lo scoppio di un incendio sul ponte garage con la conseguente rottura di una manichetta di collegamento tra il traghetto e l’autocisterna, che provocava il ferimento di un membro dell’equipaggio e la fuoriuscita di combustibile in mare.

Sono state attivate tutte le procedure di emergenza per prestare soccorso alla persona infortunata, per spegnere l’incendio divampato a bordo e per fronteggiare il potenziale inquinamento del mare, come previsto dai vigenti Piani di Emergenza e dal Piano Operativo di Pronto Intervento Locale. Alle operazioni, coordinate dalla Capitaneria di Porto, hanno preso parte i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, il Servizio 118 e l’Associazione Volontariato Protezione Civile.

