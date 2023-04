Sono 4 le imbarcazioni a motore e vela, dai 14 ai 17 metri, che questa mattina alle 9 sono salpate dal porto di Cala Gavetta per la 14ª crociera dell’Istituto Tecnico Nautico. Una trentina tra studentesse e studenti più gli skipper e alcuni insegnanti attraverseranno oggi le Bocche di Bonifacio per approdare nel primo pomeriggio nella cittadina corsa.

Domani, a seconda delle previsioni meteo marine, proseguiranno risalendo la Corsica ad ovest per Ajaccio o ad est fino a Bastia e, tempo permettendo, raggiungeranno l’Isola d’Elba. Il rientro è previsto per sabato 22 aprile.

Ieri sera, a salutare i giovani crocieristi e augurare loro buon vento erano presenti il sindaco, Fabio Lai, e il direttore del Parco Nazionale, Giulio Plastina, fino allo scorso anno docente presso l’Istituto professionale maddalenino e ideatore nel 2009 e organizzatore fino allo scorso anno di questa crociera. I ragazzi dunque hanno iniziato a vivere un’esperienza probabilmente indimenticabile in senso positivo nella quale, a contatto diretto col mare, col vento e con la natura si aggiunge la convivenza in uno spazio ristretto dove tutti hanno un ruolo da svolgere in maniera collaborativa nell’ambito di una indispensabile disciplina.

«Un’esperienza di questo tipo - ha affermato il sindaco Lai, militare di Guardia Costiera - ci insegna a stare fianco a fianco, fare gruppo, a doversi fidare l’uno dell’altro; un’esperienza che vi porterete per tutta la vita. Ma è un’esperienza che vi insegna anche una cosa importantissima: rispettare il mare, che non bisogna mai sfidare perché tanto vincerà sempre».

