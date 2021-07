«Apprendiamo con incredulità e sgomento che le porte del reparto rimarranno sbarrate sino a data da definirsi». Roberto Li Gioi, consigliere regionale M5S, si riferisce al reparto di Medicina del Paolo Merlo di La Maddalena, la cui riapertura era stata annunciata, per oggi, sulla base delle informazioni fornitegli dalla Assl, dal sindaco Fabio Lai.

Li Gioi riferisce poi che la direttrice medico della ASSL, Elvira Solinas, ha comunicato che non è possibile dare seguito alle disposizioni ricevute, sia per il breve intervallo di tempo, sia perché non sono state risolte le gravi carenze di personale medico presso la medicina interna e presso il Pronto soccorso che hanno portato alla temporanea sospensione dei ricoveri. «L’attenzione deve restare altissima – conclude Li Gioi - con l’auspicio che già nei prossimi giorni vengano individuate le misure idonee per consentire la riapertura del reparto in sicurezza».

