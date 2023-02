Inaugurata lo scorso 30 dicembre dall'assessore regionale Carlo Doria, la Casa di Comunità viene ora ampliata con l'apertura dell'Ambulatorio Infermieristico. Il nuovo servizio, informa la Asl di Olbia, «si avvale della presenza di infermieri esperti coinvolti nelle problematiche assistenziali e in grado di interagire con gli operatori sanitari presenti all’interno della Asl Gallura. È anche un punto di ascolto per facilitare l’accesso ai servizi, fare prevenzione e garantire la continuità assistenziale con i servizi territoriali come gli ambulatori, i consultori, i medici di medicina generale e i servizi domiciliari».

Sono diverse le prestazioni fornite: somministrazione di farmaci per via intramuscolare, endovenosa, sottocutanea e intradermica con prescrizione medica; istruzione alle tecniche di somministrazione di terapia nutrizionale e farmacologica; medicazioni semplici e avanzate di ferita chirurgica, accidentale, di lesione da pressione o vascolare; rimozione di punti di sutura delle ferite chirurgiche; esecuzione di bendaggi semplici o elastici; rilevazione e monitoraggio dei parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria; controllo delle urine con impiego di strisce reattive; gestione dei cateteri vescicali; gestione dei cateteri venosi centrali e periferici; istruzione e gestione di stomie cutanee quali tracheotomie, ileostomie, nefrostomie, Peg; istruzione all’autocontrollo dei valori glicemici.

«Il modello della sanità d’iniziativa avviato a La Maddalena prosegue il suo percorso di crescita cominciato con la nascita della Casa di Comunità, la prima in Gallura», sottolinea il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro. «La realizzazione dell’Ambulatorio Infermieristico, altra novità per questa zona, è un’opportunità che ci auguriamo venga colta da tutti i servizi sanitari territoriali, per lavorare meglio, in rete, e soddisfare con tempestività i bisogni di salute dei cittadini».

