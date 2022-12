Se per i bambini i 250 mq di Casa di Babbo Natale, inaugurati questo pomeriggio, in Piazza Comando dal sindaco Fabio Lai, suscitano le emozioni più forti e più belle, con elfi, babbi Natale, ed altri personaggi che stuzzicano la loro fantasia, per i più grandi bisognerà aspettare ancora fino a martedì quando, tra le giostre già funzionanti, apriranno anche la pista di ghiaccio e l'autoscontro.

Da questa sera infatti sono in funzione, sempre per i bambini, l'autoscontro, i seggiolini e altre giostrine. «Siamo contenti per la presenza di tanti bambini», ha affermato soddisfatto il delegato Stefano Cossu, promotore della manifestazione insieme all'associazione del CammiNatale, manifestazione giunta alla seconda edizione.

«Ogni giorno ci saranno degli eventi, dei laboratori e altre iniziative». Sono infatti in programma manifestazioni con gli elfi, la presenza della carrozza di babbo Natale con due renne, varie letture e rappresentazioni di fiabe, merende e quiz, laboratori di dolci natalizi e tipici. Nella piazza sono stati allestiti i Mercatini di Natale.

Nella serata di oggi la Casa di Babbo Natale è stata visitata da oltre 800 persone. L'8 dicembre intanto era stato acceso in Piazza Garibaldi un grande Babbo Natale e qualche giorno dopo le luminarie.

